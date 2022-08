Soldado de 20 anos é atingido por tiro após reagir a assalto no AC e fica em estado grave

O soldado recruta do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4°BIS) do Exército Brasileiro, Júlio Melo da Silva, 20 anos, foi ferido com um tiro, na madrugada desta sexta-feira (5), na Via Chico Mendes, na região do bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Julio estava na companhia de um amigo que também é soldado do 4° Bis, voltando para casa a pé pela via Chico Mendes, quando foram surpreendidos por três assaltantes de bicicletas, sendo que um estava com uma escopeta e os outros dois estavam com facas e anunciaram o assalto.

Os jovens soldados resolveram não entregar os seus pertences e começaram a correr, momento este em que um dos criminosos realizou um disparo que acertou Júlio pelas costas. Já o amigo dele não foi alvejado pelo tiro. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou um ambulância de suporte avançado, que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Júlio ao Pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Segundo os socorristas, a vítima teve seus rins e pulmão atingidos pelos chumbos do projétil e iria receber um dreno na região.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações e realizou ronda na região. Um suspeito foi identificado como Luís Carlos da Silva, 41 anos, que estava com uma faca e teria participado do crime. Ele recebeu voz de prisão e foram encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).