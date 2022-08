Thor Dantas e Jenilson Leite se reúnem com apoiadores no bairro da Base

Médicos infectologistas e com a vontade de mudar a realidade do Acre. É assim que o candidato ao Senado Dr. Jenilson Leite e o candidato a deputado federal Dr. Thor Dantas, ambos do PSB, encaram o desafio das eleições deste ano.

Na noite desta terça-feira (23) eles ser reuniram com representantes do esporte, cultura, gastronomia, turismo e lazer, em Rio Branco. O evento ocorreu na Casa do Rio Gastrobazar, no bairro da Base, um dos mais antigos de Rio Branco e reuniu dezenas de apoiadores para ouvir as propostas dos dois candidatos e darem suas contribuições. Os candidatos a deputados estaduais Isaac Ronaltti e Gabriel Santos.

O candidato majoritário do PSB, destacou a importância do processo eleitoral para a democracia e para o desenvolvimento de um estado e sua sociedade.

“A partir da decisão de vocês é que serão eleitos melhores ou piores políticos, depende do voto como estarão os investimentos para o esporte, a saúde, a educação. Portanto a política não pode ser entendida e abraçada como algo ruim ou que as pessoas construam aversão à ela”, disse.

Dr. Jenilson também lembrou que enquanto deputado estadual, sempre buscou estar ao lado da população. “Na política a gente precisa tomar decisões e uma decisão que eu tomei quando virei deputado estadual foi que todos os projetos em favor do servidor público que chegassem à Assembleia Legislativa eu iria votar favorável ao servidor, pois 98% da nossa população depende dos serviços públicos seja na área da educação, da saúde ou da segurança”.

Pela primeira vez disputando um cargo político, Dr. Thor Dantas, assim como Jenilson atuou na linha de frente da Covid-19, além de ter integrado o Comitê de Acompanhamento Especial da COVID-19, que foi fundamental para nortear as ações do Estado com base nos conhecimentos científicos.

“Tem um momento que dentro da medicina a gente não consegue mais resolver os problemas e enxerga que a única forma de resolver o problema da saúde, da educação, da segurança e todos os outros setores está na política, porque é ela que muda a realidade ao nosso redor. Se nós trouxermos para a política pessoas que sabem resolver problemas e que tem boas intenções no coração e na mente, que vão estar ali em prol da solução, a política acontece para aquilo que ela existe, que é o que eu busco nela e o Dr. Jenilson também. Nós não buscamos nos servir da política e sim, servir à solução dos problemas da sociedade”.

Izabel Dantas, que foi anfitriã do encontro, falou da importância de eleger nomes como os dois candidatos: “O nome do Dr. Jenilson para o Senado e do Dr. Thor para deputado federal são nomes leves e estamos precisando disso, de pessoas que façam a gente sair de casa para votar, pois até isso foi tirado da gente, então que venha o novo, que venha Jenilson, que venha o Thor”.