“Vamos todos acreditar na política”, diz Minoru no podcast ContilNet

O podcast ContilNet desta quinta-feira (4) contou com a entrevista do professor Minoru Kinpara. O apresentador Everton Damasceno comandou o bate-papo que falou sobre educação, políticas públicas e sobre as próximas eleições.

“Não há como melhorar a saúde, educação e segurança sem políticas públicas. Temos grande resposabilidade nessas próximas eleições, porque quem vai cuidar de tudo isso são os políticos”, disse o professor que também é pré-candidato a deputado federal.

“Na prática a educação não é tratada como prioridade. Qual foi o país do mundo que conseguiu se desenvolver sem educação? E ela precisa ser valorizada. A educação mudou a minha vida”, finalizou fazendo um pedido especial: “Vamos todos acreditar na política”.

Confira entrevista na íntegra: