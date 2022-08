Vídeo: no Mineirão, torcida e time do Galo homenageiam menina Bárbara

Antes de a bola rolar no Mineirão, na última quarta-feira (03/8), houve um minuto de silêncio em homenagem à menina Bárbara Vitória, de 10 anos, que foi encontrada morta vestida com a camisa do Atlético-MG. Aos 10 minutos de jogo, a torcida gritou o nome da criança no estádio.

‘BÁR BA RA VITÓÓRIAAAA”! BÁR BA RA VITÓÓÓRIAAA!’ (cantou a torcida), veja o vídeo abaixo:

No Mineirão, antes do jogo contra o Palmeiras, pela Taça Libertadores da América, o Atlético Mineiro solicitou um minuto de silêncio em homenagem à jovem menina.

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, esteve presente no enterro da criança, que foi realizado nessa quarta-feira. Sérgio prestou homenagens à garota e entregou nas mãos dos pais de Bárbara uma bandeira do clube.

Bárbara desapareceu no domingo (31/7), depois de ir a uma padaria. O corpo de Bárbara foi encontrado com uma camisa do Atlético-MG, mas sem roupas de baixo e com sinais de violência, em um matagal próximo a um campo de futebol, por uma estudante que estava ajudando nas buscas. O campo fica a cerca de 500 metros da casa da menina.

Futebol Feminino

Antes do início do jogo contra a Ferroviária válido pela 14ª rodada do Brasileirão, as jogadoras do Atlético-MG fizeram um protesto em memória de Bárbara Vitória.