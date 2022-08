Wanessa Camargo mostra encontro de Zilu com netos após 3 anos

A cantora Wanessa Camargo emocionou os fãs ao exibir um lindo registro do reencontro de seus filhos com a avó, Zilu Godói, mãe da artista. A famosa é mãe de dois meninos – o filho mais velho José Marcus, tem 10 anos, e o caçula João Francisco, que tem oito anos de idade. A famosa foi casada durante cerca de 15 anos com o empresário Marcus Buaiz. Do relacionamento, nasceram os dois herdeiros.

A notícia do término do casamento da cantora com o empresário foi marcada por rumores de uma possível reaproximação dela com um ex-namorado, o ator Dado Dolabella. Após a separação, Wanessa Camargo e Marcus não foram mais vistos juntos. Entretanto, o empresário se faz um pai muito presente. Vez por outra, o ex da artista faz questão de publicar vários momentos de diversão ao lado dos herdeiros.

Inclusive, no último final de semana, Marcus surpreendeu os seguidores ao surgir em uma festa de familiares de sua ex-mulher. Na ocasião, o empresário foi convidado para festa de aniversário do ex-jogador e comentarista, Denílson Show. O ex-atleta é casado com a atriz Luciele Di Camargo, irmã de Zezé Di Camargo e tia da cantora.

Já a artista, também costuma compartilhar muitos momentos ao lado dos herdeiros. Na noite desta terça-feira (30), Wanessa Camargo emocionou os fãs ao mostrar o reencontro dos filhos com a avó, Zilu Godói.

A famosa embarcou com os herdeiros nos Estados Unidos, local que atualmente sua mãe reside. Após 3 anos sem rever a mãe, o reencontro foi emocionante. Em um vídeo publicado nas redes sociais da cantora, ela mostrou detalhes do encontro com Zilu.

Na legenda a artista visivelmente emocionada declarou: “Tô muito emocionada, vou finalmente ver minha mãe, depois de dois anos e meio sem vê-la. Estou levando as crianças para lá, passar uns dias gostosos. Vai ser muito incrível, estava precisando disso”, disse ela ao ir de encontro com a mãe.

Nos comentários, fãs da artista encheram a publicação de muitas mensagens carinhosas sobre o momento. “Que fofo”, escreveu um internauta. Outro disparou: “Nada melhor que a família”. E ainda um terceiro fã afirmou: “Coisa boa”.