Acre tem alta de 100% no número de cervejarias, aponta Anuário

O Anuário da Cerveja 2021, divulgado na última quarta-feira (31) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) demonstra que o setor cervejeiro tem expandido suas atividades. Ele aponta o registro de 1.549 cervejarias no Brasil no ano passado, o que significa um aumento de 12% em relação a 2020, quando havia 1.282 cervejarias no país.

E o Acre não ficou de fora dessa conta. Entre os estados com o maior crescimento no número de cervejarias em 2021, o Acre se encontra em segundo lugar, com crescimento de 100%, que passou de 1 para 2 estabelecimentos, perdendo apenas para Rondônia que teve uma alta de 200%.

Somente dois estados tiveram redução no número de cervejarias em relação a 2020: o Rio Grande do Norte, que passou de 20 para 19 estabelecimentos, e o Amazonas, que reduziu de cinco para quatro cervejarias.

“Os dados do Anuário da Cerveja demonstram que o setor cervejeiro vem evoluindo quantitativamente e qualitativamente e resiliente às crises internas e externas. O aumento do número de cervejarias e cervejas ano a ano exemplificam a expansão do mercado, o que evidencia que a atividade caminha firmemente dia após dia”, relata o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Mapa, Glauco Bertoldo.

De acordo com o anuário, em 2021 foram registradas 200 novas cervejarias e outras 34 cancelaram os registros, o que representa uma expansão de 166 novas empresas no mercado cervejeiro no país.

“Se observarmos o histórico dos últimos 20 anos, vamos ver que o mercado cervejeiro brasileiro teve uma expansão de 3.678%. É um resultado incrível para o setor, visto que a cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no país e o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos”, informa Bertoldo.