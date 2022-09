Aniversários, premiação, show e mais na coluna da Kelly Kley

Abrindo a coluna com o aniversário da jornalista e colunista social, Robertha Moura que aconteceu no dia 27 de agosto. Tudo estava lindo e impecável, decoração e cerimonial com assinatura de Dauana Porto.

A acreana Drikka Araújo recebeu a premiação destaque na categoria Micropigmentação da PMU STAR OVER em evento ocorrido no dia 29 de agosto em São Paulo.

No glamour desta semana o acreano Kayk Amorim Mister Teen Mundial que participou do Festival de Beleza no dia 27 de agosto em Porto Alegre.

O evento tem assinatura da Produtora Space, o Mister Teen realizou ensaio fotográfico com Rafael Cabral na bela Gramado.

No domingo, 4, quem trocou de idade foi à colunista social Jackie Pinheiro, querida por todos, a virginiano ganhou vários carinhos dos amigos e familiares. Parabéns, amiga!

REGISTRO

A coluna registra o excelente atendimento do bancário Éden Hibernon do Banco do Brasil em Cruzeiro do Sul.

Já é sexta-feira o show mais aguardado do ano, com o cantor Alexandre Pires cantando os maiores hits dos anos 90 em 3 horas de show!

Ingressos quase esgotados! Não fique de fora desse mega show!!!!!

95% das mesas vendidas

Camarote empresarial Destak ainda tem ingresso para 10 pessoas ou individual ;

Ainda resta ingressos popular por apenas 50 reais.

68 9.9201 8115 (WhatsApp)

Com duas novas fragrâncias, o Boticário retoma linha recordista de vendas de Cuide-se Bem em collab com Bubbaloo

Atendendo pedidos dos consumidores, o Boticário anuncia a volta da linha Cuide-se Bem Bubbaloo, em edição limitada criada em parceria com a Mondelēz Brasil. A marca relançou os produtos queridinhos inspirados no sabor tutti-frutti e deixará o portfólio ainda mais robusto, agregando à linha duas novas fragrâncias: morango e uva – com aromas inspirados na goma de mascar. A marca também traz como novidade produtos para os cabelos com cheirinho de morango, que complementam a rotina de cuidados, e o gloss da linha Intense, must-have do lançamento passado, agora nas três versões.