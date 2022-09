Atletas acreanos são campeões da São José Cup sub 15 em Curitiba

Os atletas acreanos de Cruzeiro do Sul, Cauã Cordeiro, Ronan Fatel e Uriel Murilo de Ipixuna, do Amazonas (AM), foram campeões da São José Cup sub 15, nesse domingo (11), em Curitiba, no Paraná, após vencer na final a equipe do Curitiba por 2×0.

Entre os atletas, Cauã Cordeiro, de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi o destaque na competição, sendo um dos artilheiros com 3 gols marcados, pela equipe da Azzurra.

A Azzurra trabalha com revelações de atletas e participa de diversas competições e jogos amistosos com times profissionais do Paraná, possibilitando aos atletas possível ascensão profissional.

Os atletas acreanos são frutos das Escolinhas F10 (Fenômeno Academia), Gol de Craque do professor André Diniz, Gol de Placa do professor Valdir Mendes e X-04 do professor Joel de Ipixuna.

A parceria com a Azzarrura foi estabelecida pelo professor André Diniz, que já abriu portas para 4 atletas da região do Juruá.