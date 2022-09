David Hall é o entrevistado do ContilNet e Sans Filmes desta terça-feira

Nesta terça-feira (6), o ContilNet e Sans Filmes seguem com a rodada de entrevistas com os candidatos ao Governo do Acre nas Eleições 2022. Na sequência, o candidato David Hall (Agir) é o entrevistado desta noite.

A apresentadora Mariana Tavares conduz a entrevista desta noite, que será transmitida por meio dos canais oficiais do ContilNet no Youtube, Instagram e Facebook.

As perguntas que serão feitas à David Hall serão de temas específicos, cujo as ordens serão sorteadas no momento da entrevista: educação/cultura, saúde/segurança, emprego/renda e agronegócio. Além disso, a população pode participar por interação ao vivo nas plataformas onde será transmitida a entrevista.

Na noite anterior, o candidato à reeleição Gladson Cameli foi o entrevistado. Confira a entrevista.