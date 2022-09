Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica neste sábado; saiba onde

Com a finalidade de combater a doença viral entre os animais, a Prefeitura de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) promove neste sábado (3) mais um mutirão da campanha de vacinação antirrábica na capital para cães e gatos a partir de três meses de idade.

Os pontos de vacinação serão a Praça do Juventos, Praça do Bairro Tancredo Neves e Praça do Relógio, no bairro Raimundo Melo, das 8h às 16h.

A vacinação antirrábica é feita pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Rio Branco.