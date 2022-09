Com objetivo de homenagear o teatro e os artistas nacionais, dia 19 de setembro foi a data escolhida para celebrar o Dia Nacional do Teatro. Na foto tirada por Joyce Cursino, o espetáculo “O conto que vim contar”, do In Bust Teatro com Bonecos do Pará, apresentado no Festival Matias de Rua, em 2021, em Rio Branco.