Educação: conheça as principais propostas dos candidatos ao Governo do Acre

Com menos de 20 dias para as Eleições 2022, que neste ano acontece dia 2 de outubro, o ContilNet traz as propostas de cada um dos sete candidatos ao Governo do Acre neste pleito, segundo o plano de governo, disponível no site DivulgaCand. Nesta quinta-feira (15), as propostas apresentadas serão de uma das temáticas mais discutidas e comentadas durante o período eleitoral: a educação.

Com a pandemia causada por Covid-19, a educação sofreu um impacto com as medidas de prevenção à doença, como o isolamento social, que causou a suspensão das aulas nas redes públicas e privadas. Com o cenário da doença sem alteração, as escolas optaram por aulas remotas, via internet, televisão e rádio. Após a aplicação do imunizante contra Covid-19 no início de 2021, as aulas tiveram retorno presencial.

Para acessar os planos de governo na íntegra, os eleitores devem acessar o site DivulgaCand, selecionar a região Norte, em seguida o estado do Acre. Nesta página, será possível acessar todas as candidaturas.

Confira abaixo as propostas para educação do Acre dos candidatos ao Governo

Gladson Cameli (PP)

No Plano de Governo de Gladson Cameli, é apresentado diretrizes orientadoras para o Plano, sendo uma delas a educação inclusiva, onde diz que “proporcionar uma educação inclusiva, que além das competências básicas, promova a formação do cidadão enquanto agente de transformação social, valorize as potencialidades regionais e as áreas estratégicas de desenvolvimento na formação do indivíduo e favoreça a integração entre a educação básica e profissional”.

Dentre os eixos, a educação é a primeira a ser apresentada, com diversas propostas, como:

Ampliar as ações e investimentos para a redução do analfabetismo;

Investir na instalação de sinal de internet terrestre em 100% das escolas públicas urbanas dos 18 municípios;

Ampliar o número de escolas em formato de ensino integral para alunos do ensino fundamental nos anos finais (6º ao 9º ano);

Implantar aulas de canto e instrumento nas escolas da rede estadual de ensino;

Ampliar o número de escolas cívico-militares no Estado de acordo com a prioridade dos municípios;

Ampliar e consolidar o programa Pré-enem;

Jorge Viana (PT)

No Plano de Governo, o candidato do Partido dos Trabalhadores apresenta a educação em conjunto com saúde, cultura, esporte e lazer divididos em temas. O primeiro tema se refere à educação, chamado “Educação Universal e de qualidade”, com 2 propósito e diversas diretrizes para cada um deles.

O propósito 1 fala sobre “mitigar os efeitos imediatos da pandemia na educação básica”, com diretrizes como:

Enfrentar e combater o abandono e a evasão escolar realizando ações que promovam a busca ativa das crianças e jovens que estão sem frequentar a escola ou fora do sistema educacional;

Realizar atividades de acolhimento, acompanhamento, orientação e suporte aos estudantes e profissionais da educação como alternativa para diagnóstico e tratamento dos problemas decorrentes do isolamento social, distanciamento das atividades formais escolares e sobrecarga de atividades;

Promover a inclusão digital com o desenvolvimento de um programa ousado de ampliação do acesso à internet de qualidade em todo o estado, criando condições para que o sistema público de ensino, as instituições escolares, os profissionais da educação e o alunado possam dispor e utilizarem-se das TDIC (Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação);

Já o segundo propósito se refere a “retomar o processo de melhoria da qualidade da educação básica”. Confira algumas das diretrizes:

Realizar ações no sentido de propiciar a alfabetização das crianças ao término do ciclo da alfabetização na terceira série do ensino fundamental;

Promover a valorização dos Profissionais da Educação retomando a autoestima da categoria e reconhecendo a importância dos professores e demais profissionais da educação para a inclusão social.

Cumprir rigorosamente o estabelecido na Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério com formação de nível médio modalidade normal, para uma jornada máxima de 40 horas semanais, garantido pagamento proporcional para as demais jornadas;

David Hall (Agir)

O Plano de Governo do candidato David Hall apresenta supermetas para cada eixo, sendo a educação um deles. Conheça as propostas:

Universalizar o acesso ao ensino superior através da Universidade Digital e outras. Todo mundo poderá cursar uma faculdade de qualidade de forma gratuita.

Erradicar o analfabetismo no Acre, em 8 anos.

Implementar o Projeto Escola 2.0. Modernização de 100% das escolas públicas do Acre com equipamentos e acesso à Internet. Digitalização em vídeo aulas dinâmicas de todo o conteúdo do ensino básico e médio.

Colocar a Rede de Ensino Pública do Acre entre as 4 melhores do Brasil, nos próximos 8 anos.

Marcio Bittar (UB)

O candidato do União Brasil apresentou as propostas no Plano de Governo sem divisão de eixos. Sobre a educação, o documento diz:

Saúde, educação, cultura, segurança e assistência social serão geridas como sistemas articulados, ágeis, focados e baseados em evidências científicas;

Valorização do funcionário público – mérito e capacitação;

Sérgio Petecão (PSD)

O candidato Sérgio Petecão apresenta a educação, principalmente a partir da educação inclusiva, com propostas para educação divididas em temas como:

Educar em ação:

Criar e formalizar o Pacto para Alfabetização em Idade Certa, em regime de colaboração com todas as redes municipais;

Ampliar e fortalecer Programas de Alfabetização de Adultos, em regime de colaboração com todas as redes municipais e com aporte financeiro;

Valorização do servidor:

Realizar concurso público para ampliar e Fortalecer o Efetivo de Profissionais de Apoio Administrativo nas escolas, para Profissionais da Educação Especial e Professor de Tempo Integral;

Buscar a normatização de Carreiras de Psicólogo Escolar Educacional e Psicopedagogo para atuarem em ações que fomentem o ensino e a aprendizagem, o desenvolvimento emocional, cognitivo e social, bem como programas de saúde mental que atendam os profissionais da educação e dos alunos;

Educação conectada:

Universalizar o Livre Acesso à Internet em todas as escolas urbanas e ampliar a oferta nas escolas rurais;

Implantar Laboratórios e Bibliotecas em todas as escolas urbanas e ampliar a oferta nas escolas rurais, com recursos multimídia e internet.

Modernização da infraestrutura escolar:

Construir Quadras de Esporte Cobertas/Poliesportivas nas escolas da rede estadual que não dispõem desse tipo de estrutura;

Construir e/ou Ampliar o número de Unidades Escolares, aumentando a oferta de vagas;

Barriga cheia:

Garantir Alimentação Escolar Saudável e Diversificada, com acompanhamento nutricional, priorizando aquisição de produtos regionais, frescos e naturais, contemplando todos os segmentos;

Garantir a Compra de Alimentos da Agricultura Familiar, melhorando a qualidade da merenda escolar, valorizando a produção local;

Mara Rocha (MDB)

A candidata Mara também agrupou a educação com outros temas como cultura, turismo, esporte e lazer dentro dos eixos do Plano de Governo. Confira algumas das propostas da candidata:

Melhorar a remuneração e condições de trabalho dos trabalhadores da Educação;

Implantar de forma gradual três refeições ao dia, com alimentação dentro dos padrões de qualidade e nutrição aos alunos da educação da rede pública estadual

Garantir maior segurança no ambiente escolar.

Expandir o número de escolas cívico-militares em todo o Estado;

Expandir o número de escolas com atendimento exclusivo para o ensino médio integrado à Educação Profissional Técnica através do reordenamento e estruturação da Rede de Escolas Públicas Estaduais, com cursos técnicos agrícolas para municípios que tenham vocação agropecuária, e implementar os cursos técnicos profissionalizantes nas escolas urbanas.

Nilson Euclides (PSOL)

O candidato ao Governo do Acre pelo PSOL também coloca a educação como um dos eixos dentro do Plano de Governo. “Garantir o acesso de todos à educação pública, inclusive, laica, sem preconceitos e com qualidade. Com política para ampliação do acesso, à garantia de permanência e à conclusão da formação com êxito em todas as etapas e modalidades educacionais”, diz o documento.

Confira algumas das propostas: