“Esse produto corroeu as células”, revela influenciadora que teve rosto deformado; saiba qual é

O Balanço Geral Manhã mostrou como a busca pelo corpo perfeito pode trazer sérios prejuízos. A influenciadora digital Mariana Michelini ficou com o rosto deformado e várias sequelas, após passar por um procedimento estético. Agora, ela luta para conseguir reconstruir as áreas afetadas e voltar a ter uma vida normal

Mariana conta que acreditou ter injetado ácido hialurônico na face e na boca. Porém, descobriu seis meses depois que a profissional aplicou uma mistura de silicone e PMMA, o polimetilmetacrilato, que é um material que preenche volumes do tecido

O produto causou uma reação grave e a influenciadora teve que recorrer a um cirurgião plástico para fazer a remoção. “Esse produto corroeu as células. Não tinha mais músculos no rosto, não tinha como fazer a reconstrução labial”, explica Mariana. Agora, ela luta para tentar corrigir o erro

O cirurgião plástico Felipe Tozaki explica: “Esses produtos podem causar um processo inflamatório a curto e longo prazo e trazer um problema que dificilmente o paciente vai conseguir corrigir”.

Outra informação ocultada são as sequelas permanentes na remoção do produto. Na retirada do PMMA, é extraído também partes do tecido. O cirurgião conta que, semanalmente, recebe de oito a dez pessoas com reações graves devido ao procedimento

Não existe estatística com exatidão que aponte o número de pacientes que podem apresentar algum tipo de complicação após o uso de PMMA em preenchimentos, mas se sabe que o risco é altíssimoA advogada Rosangela Rocha representa 15 mulheres que já tiveram complicações em procedimentos e revela: “Em nenhum momento ela [vítima] foi informada de que teria um possível problema”.