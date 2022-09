“Eu recebi uma missão do presidente e missão dada é missão cumprida”, diz Marcia Bittar durante evento

Vestidos de verde e amarelo, ostentando a bandeira do Brasil e ao brado de Deus, Pátria e Família, na noite desta sexta-feira (2), foi lançada oficialmente a candidatura de Coronel Ulysses à Câmara Federal. A convite de Ulysses, a candidata ao Senado Federal Marcia Bittar (PL) marcou presença no grande evento.

“Eu recebi uma missão do presidente Jair Bolsonaro, de me candidatar ao Senado da República e missão dada é missão cumprida. Não podemos desistir. Aqui temos um homem que tem a minha confiança, Coronel Ulysses, que por onde passou ele provou sua determinação”, disse a candidata ao Senado.

Continuando a agenda, Marcia esteve ainda em mais duas reuniões. Participou de um encontro com o grupo do candidato a deputado estadual Tanizio Sá, ex-prefeito de Manoel Urbano, no Gran Reserva, e depois se reuniu com o candidato a deputado federal Luiz Anute para uma discussão de propostas, projetos e ideias.

Anute aproveitou o momento para contar aos participantes da reunião sobre a intensa participação e dedicação de Marcia Bittar nos bastidores da política acreana nas últimas duas décadas.

“Essa mulher é uma guerreira, muita gente torcendo contra, tentaram de todo jeito derrubar a Marcia, tirar o tapete para ela não conseguir ser candidata a senadora mas ela como mulher, como guerreira que ela é, foi em frente e as pedras que vieram no caminho ela ultrapassou todas”, disse Luiz.