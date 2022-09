Ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos surta em pré-confinamento de ‘A Fazenda’

Teve participante causando antes mesmo de “A Fazenda 14” começar. Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Santos, mãe de Neymar, deu um trabalhão para produção da Record TV. O ex-padrasto do craque da seleção teve um surto generalizado no quarto do hotel, durante o pré-confinamento, e chegando a gritar e quebrar tudo. Com certeza, o modelo vai dar o que falar no reality.

Falando no programa, os participantes já estão todos confinados na sede de “A Fazenda”. Eles entraram no celeiro às 9h da manhã deste domingo (11). Um dia antes, os peões gravaram as chamadas para o programa, que estreia nesta terça-feira (13).

Na última quinta-feira (8), durante a final da ‘Ilha’, foram revelados mais dois nomes que vão participar do reality rural. Como esta coluna já sabe desde semana passada, os dois são a ex-BBB Kerline Cardoso e o ex-padrasto do jogador Neymar, Tiago Ramos. Quem contou a novidade foi a apresentadora Adriane Galisteu, que fez uma visita surpresa.

As equipes que cuidam das redes sociais de Kerline e Tiago não perderam tempo e já começaram a puxar torcidas. A ex-BBB, inclusive, divulgou um vídeo onde brinca com referências como ‘a pobi da Ker’ e ‘segura meu poodle’ [lembrando a cena do filme ‘As Branquelas’]. Dos dois lados, os fãs mandaram mensagens de apoio.

“Pra cima , já tenho o meu favorito ❤️😍😍😍😍”, comentou um fã de Tiago. “Já tenho pra quem torcer, e não poderia ser outro. Parabéns e vamos que vamos. 👏👏👏👏”, afirmou outra. Já o perfil de Ker foi inundada de menagens de famosos, após sua postagem com a legenda ‘DE PRIMEIRA ELIMINADA À FAZENDEIRA! Se isso é ser a pobi da Ker… eu tô na #Fazenda14, meu povo! 🐙🤠 Segura meu poodle que eu tô pronta pra viver essa experiência por completo e, pra isso, conto muito com vocês. Bora?!”. O assunto entrou nos trends do Twitter durante a madrugada. “Na torcida migaaaa ❤️”, afirmou Lary Bottino. “Boraaaaa 👏👏👏👏👏”, comentou a também ex-BBB, Thaiz Braz. “Essa safada mentiu pra mim 😂😂😂😂 amiga te amo ❤️❤️❤️❤️❤️”, brincou Raissa Barbosa.

Tiago Ramos é influenciador, já foi jogador de futebol e namorou a mãe de Neymar, Nadine Santos. O rapaz ficou famosos ficou conhecido pelas polêmicas envolveno a ex. Recentemente, ele cobriu a tatuagem com o nome da ex-namorada. Tiago também ganhou fama por vender fotos íntimas, comercializando conteúdo adulto na internet.

Quem viu os atributos do modelo garante que ele tem um ‘dote avantajado’. Tiago Ramos é a cota subcelebridade preferida de Rodrigo Carelli, diretor do confinamento na roça, no interior de São Paulo. O patente alta da emissora é expert em lançar personalidades da mídia na televisão aberta.

Kerline ficou conhecida pela frase ‘a pobi da Ker’ por ter sido a primeira eliminada do ‘BBB21’, com 83,50% dos votos, enfrentando Rodolffo Matthaus e Sarah Andrade. Durante sua permanência na casa mais vigiada do Brasil, brigou com Lucas Penteado e virou meme. A passagem rápida pela Globo rendeu sucesso fora do programa, com contratos publicitários e garantindo mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Assim que deixou o ‘BBB’, Kerline revelou o motivo de ter saído tão cedo do game: “Me desestabilizei completamente. É um jogo duro, é difícil. Achei que estava bem trabalhada emocionalmente, espiritualmente e fui pega de surpresa. Fiquei bem instável. Consegui recuperar minha estabilidade nesses últimos três dias”.

Deborah Albuquerque, Ruivinha de Marte, Thomaz Costa, Iran Malfitano, Moranguinho e Deolane Bezerra também foram confirmados como participantes de ‘A Fazenda 14’. O Paiol retorna para o programa, porém, sem o patrocínio do TikTok. Bia Miranda, neta da ex-peoa Gretchen e influenciadora, é a primeira anunciada na dinâmica que conta com a votação do público.

Bia Miranda vai disputar, com outros três participantes, apenas uma vaga para a sede. Os peões já entram para ‘A Fazenda 14’ no próximo domingo (11). Já os outros três nomes do paiol serão revelados na pré-estreia da atração na segunda-feira (12), quando a votação será aberta. Oficialmente, a competição se inicia na terça-feira (13). O peão escolhido pelo público será conhecido na quinta-feira (15).