Fábio Rueda recebe apoio dos moradores do bairro Floresta em Rio Branco

O candidato a deputado federal, Dr. Fábio Rueda (UB), participou de um encontro com apoiadores do candidato a estadual Afonso Contador (SOLIDARIEDADE), na tarde desta sexta-feira (2) no bairro Floresta. O evento contou com a presença da militância e eleitores dos candidatos.

Afonso, candidato a deputado estadual, agradeceu a presença de Rueda e falou sobre o compromisso que Rueda tem com o Acre. “Eu quero agradecer o Dr. Fábio por estar aqui conosco, ele fez o possível e o impossível para se fazer presente aqui para nós podermos escutá-lo e mostrar nosso apoio a ele nessa caminhada rumo à Câmara Federal”.

Dr. Rueda falou sobre sua missão no Acre e de como está montando uma equipe para cuidar do estado. “Eu cheguei ao Acre com a missão de cuidar do coração dos acreanos, e aqui estou eu, querendo ampliar esse cuidado como um parlamentar em Brasília. Nós estamos montando um time de pessoas de valor para fortalecer nossa força e assim poder cuidar de todos de forma igual”, destacou.