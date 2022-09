Foragido da justiça é capturado pela PM em Sena Madureira

Um indivíduo considerado de alta periculosidade que era tido como foragido da justiça foi capturado nesta sexta-feira (2) por policiais militares do 8º BPM, região de Sena Madureira. Contra ele, pesam dois mandados de prisões expedidos pela justiça do Bujari e Cruzeiro do Sul pelos crimes de roubo, furto e associação criminosa.

Os policiais militares receberam uma informação de que dois infratores estariam se deslocando de Manoel Urbano para Sena Madureira com algo ilícito. Além disso, teriam participado de um assassinato na referida cidade. Sendo assim, uma barreira policial foi montada na BR-364.

Em dado momento, dois homens foram visualizados em uma motocicleta. Os PMs deram voz de parada, entretanto, um dos infratores conseguiu escapar. O outro foi capturado e, inicialmente, apresentou nome falso, sendo realizada uma consulta na Unidade de Segurança Pública de Sena na qual foi descoberto seu verdadeiro nome.

Diante dos dados coletados, verificou-se que o mesmo estava foragido da justiça.

Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos cabíveis ao caso.