‘Homicida’ é preso em flagrante com maconha e dinheiro que seria do tráfico, em Rio Branco

Um homem de 25 anos, identificado com L. S. F., vulgo “Homicida”, foi preso pela Polícia Civil nas primeiras horas desta sexta-feira (9), em uma residência localizada no bairro Conquista, em Rio Branco.

Em posse do investigado, a polícia encontrou uma pequena quantidade de maconha e R$ 1.500,00 que, de acordo com a investigação, é dinheiro adquirido por meio da venda do entorpecente.

Durante a incursão, foi dado cumprimento a um mandado de prisão em desfavor do investigado pelo crime de integrar organização criminosa. Há também uma investigação para identificar se o preso tem participação em outros delitos.

O preso foi conduzido a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número 99922-1111. A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.