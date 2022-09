Imagens fortes: gato é queimado vivo com soda cáustica no Acre; é o segundo caso em apenas dois dias

A ONG protetora de animais Patinha Carente, que atua resgatando animais em situação de maus tratos em Rio Branco, divulgou um vídeo em que mostra o resgate de um gato “queimado” vivo.

De acordo com a publicação, o animal foi queimado com uso de soda cáustica “como se fosse um sabão caseiro que estão jogando no gato”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Associação Patinha Carente (@patinhacarente)

Este é o segundo caso semelhante. Há dois dias um resgate também foi feito de um gato na mesma situação, que infelizmente morreu no mesmo dia em que foi resgatado. A soda cáustica é um produto químico altamente tóxico e corrosivo, sendo que é muito perigoso aos animais e humanos, pois em contato com a pele pode provocar queimaduras severas e danos graves aos olhos.

Quem fez o resgate foi a advogada e militante da causa animal Vanessa Facundes, que foi ao local e chegou a acionar a polícia, mas nada foi feito por falta de provas de quem fosse o autor do crime.

O animal foi levado para uma clínica e a ONG iniciou uma vaquinha para arrecadas o valor do tratamento.

A chave PIX para quem quiser ajudar é 054.423.822-21 Fernanda

Maltratar animais é crime

Maus-tratos a animais é crime previsto em lei que pode resultar em reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição do agressor ser tutor de animais.

Além disso, no Acre, há uma lei que prevê que pessoas que maltratarem animais domésticos e selvagens paguem pelo tratamento veterinário ou multa de R$ 2 mil e outra que proíbe o exercício de cargo, emprego ou função pública por pessoa condenada pelo crime de maus-tratos contra animais. As medidas se aplicam à administração pública direta do estado, incluído o governo, secretarias, Assembleia Legislativa e Poder Judiciário estadual. Além da administração pública indireta, como autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista que contem com participação acionária do estado.

São exemplos de maus tratos: praticar ato de abuso ou crueldade; não alimentar corretamente; manter em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz; golpear, ferir ou mutilar; abandonar; deixar de prover assistência veterinária; transportar em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções necessárias ao seu tamanho e números de cabeças; ministrar ensino com maus tratos físicos; e realizar ou promover lutas entre animais.