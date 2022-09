Motorista esmagado no AC, condenação de médico e invasão de escola; veja as mais lidas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quinta-feira (15), no Diário Oficial da União, o edital do concurso público para 1.000 vagas de técnico do seguro social para todo o país.

Para o Acre são destinadas 14 vagas com exigência de nível médio ou curso técnico equivalente, sendo todas para a agência situada em Rio Branco. Do total, uma vaga é para pessoa com deficiência, e outras três para candidatos negros. O restante das vagas são destinadas à ampla concorrência.

Com carga horária de 40 horas semanais, o salário é de R$ 5.905,79.

Polícia conclui inquérito de acidente que matou 5 mulheres no Acre e indicia motorista

Na última quarta-feira (4), foi divulgado o resultado da perícia do acidente entre uma van e um caminhão, ocorrido em julho deste ano, na BR-317, em Xapuri, no interior do Acre. Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil indiciou o motorista da van, Jean Lopes de Oliveira Junior, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Gustavo Neves, a perícia concluiu que o acidente foi causado após a van invadir a pista contrária e bater no outro veículo.

SEXTA-FEIRA

Morre o ex-deputado Marcos Afonso, aos 60 anos, vítima de câncer

Morreu na madrugada desta sexta-feira (16) o acreano, professor e militante da esquerda Marcos Afonso, aos 60 anos, vítima de câncer no pâncreas e Acidente Vascular Cerebral (AVC), que complicou o quadro.

Bebê de um ano morre após se afogar em balde com água em Rio Branco