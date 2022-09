No Acre, federação religiosa esclarece oferenda encontrada no Palácio

No último dia 27 de setembro, notícias foram publicadas em alguns jornais com informações de que haviam sido encontrados elementos de uma oferenda na Praça do Palácio de Rio Branco, no Centro da capital, com objetivo de atingir o candidato à reeleição ao Governo do Estado, Gladson Cameli (PP).

Em uma nota, a Federação de Religiões de Matriz Africana do Acre (FEREMAC), veio a público esclarecer que a oferenda encontrada na praça se trata de um presente ofertado aos Ibejis, que são divindade gêmeas, que na religião católica são conhecidos como Cosme e Damião.

“Para esses gêmeos, entregamos doces, pedindo saúde e longevidade conforme a nossa crença. Assim como qualquer outra religião, temos direito a expressar nossa fé em locais públicos, cumprindo nossos rituais de forma respeitosa, conforme nos garante a Constituição Brasileira”, diz trecho da nota.

Ao fim da nota, assinada pelo presidente da FEREMAC, Pai Célio de Logun, afirma que o ato religioso de oferendar não tem cunho político ou tem a finalidade de prejudicar a qualquer pessoa.

Confira a nota na íntegra

Nota de esclarecimento

A Federação de Religiões de Matriz Africana do Acre (FEREMAC), vem a público esclarecer que as recentes matérias jornalísticas publicadas em alguns periódicos locais informando que no dia 27 de setembro de 2022, foram encontrados elementos de uma oferenda na Praça do Palácio de Rio Branco que, conforme relatos da referida matéria, tinham como finalidade atingir o atual governante do estado, informamos a toda a sociedade acreana que a oferenda encontrada na praça próxima ao Palácio Rio Branco, se trata de um presente ofertado aos Ibejis, que na religião Católica são Cosme e Damião, cultuados em nossa religião e, para esses gêmeos entregamos doces, pedindo saúde e longevidade conforme a nossa crença. Assim como qualquer outra religião, temos direito a expressar nossa fé em locais públicos, cumprindo nossos rituais de forma respeitosa, conforme nos garante a Constituição brasileira.

Portanto, esse ato religioso de oferendar não tem cunho político ou tem a finalidade de prejudicar a qualquer pessoa.

Desde já agradecemos o respeito e a compreensão.

Cordialmente,

Federação de Religiões de Matriz Africana do Acre – FEREMACRE

Presidente Pai Célio de Logun