Paciente que viajou ao Peru é mais um caso notificado com suspeita de monkeypox no Acre

O Acre tem um novo caso notificado no município de Assis Brasil. A paciente do sexo feminino, com recente histórico de viagem ao Peru, foi atendida na rede pública no município e segue em isolamento domiciliar.

Até o momento o Acre registra um caso confirmado da doença conhecida como varíola dos macacos. De um total de 22 casos, 15 foram descartados e seis continuam sob investigação.

O caso positivo em Rio Branco já está de alta médica, e dos seis casos suspeitos residentes do estado do Acre, três estão em Rio Branco, um em Porto Acre, um em Assis Brasil e um encontra-se no estado de Mato Grosso do Sul.