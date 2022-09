Parada LGBT, filmes e mais: confira as melhores opções de lazer durante o fim de semana no Acre

‘Sextou’ por aí? Por aqui, sim, e com a chegada do final de semana, algumas pessoas já iniciaram suas ‘saidinhas’ com os amigos ou com a família. O ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Nesta sexta-feira (23), na Confraria Gastrobar, a banda Machine Blues comanda o repertório cheio de sucessos do Classic Rock, a partir das 22h30. O Couvert artístico individual está no valor de R$ 15,00.

O Livro dos Prazeres está em cartaz no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco, com sessões na sexta-feira (23) e domingo (25), às 16h30 e 19h.

Sesc Partituras apresenta concerto musical com participação do Trio Rio Branco. A apresentação faz parte do projeto Sesc Partituras e será realizada nesta sexta-feira (23), às 19h30, no Anfiteatro da Ufac. O evento tem entrada gratuita.

A loja Tenpo Mokuzai promove 20 horas de diversão com jogos de tabuleiros, filmes e outras programações, neste sábado (24) até domingo (25). Os passaportes estão no valor de R$30,00 e R$50,00.

No Vintage, nesta sexta-feira (23), acontece o Three Sounds Tribo do Vinil, a partir das 17h.

Neste domingo (25), a 15ª Semana da Diversidade encerra com a Parada do Orgulho LGBT. Veja programação.

VEJA: Parada do Orgulho LGBT já tem atrações e programações confirmadas no Acre; confira

Nesta semana, o Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, está com muitas novidades do mundo cinematográfico. A primeira delas é que o filme Avatar está sendo reexibido. Além disso, os filmes “Não se Preocupe, Querida”, “Sorria”, o longa “A Mulher Rei” estão em estreia. E não para por aí, continuam em cartaz os filmes Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Orfã 2: A Origem e Minions 2: A Origem de Gru.