Pimenta no Reino: Petecão e Alan lideram gastos com propaganda no Facebook e Instagram

Biblioteca de gastos

A Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, disponibiliza através da sua biblioteca de anúncios os gastos que os candidatos tem tido com publicidade dentro da sua plataforma de mídias sociais. Curioso que sou, fiz um comparativo de gastos nos últimos 90 dias entre os candidatos a cargos majoritários no Acre nesta eleição.

Governo

Para o Governo, o campeão de gastos com publicidade nas mídias sociais da Meta nos últimos três meses é Sérgio Petecão (PSD), que desembolsou R$ 25,3 mil. Na sequência aparecem Jorge Viana (PT), com gasto de R$ 19,7 mil, Marcio Bittar (UB) com R$ 9 mil, Gladson Cameli (PP) com R$ 4,46 mil, Mara Rocha (MDB) com R$ 3,51 mil e R$ 3,29 mil – há duas páginas da candidata fazendo tráfego pago – e David Hall (Agir), que gastou R$ 354,00. O Professor Nilson Euclides (Psol) não aparece nos resultados de busca.

Senado

Já na disputa para o Senado, o campeão de gastos na plataforma é Alan Rick (UB), que gastou R$ 30 mil nos últimos 90 dias. Na sequência aparecem Jenilson Leite (PSB) com gasto de R$ 28,8 mil, Márcia Bittar (PL) com R$ 25,6 mil, Vanda Milani (Pros) com R$ 10,2 mil, Sanderson Moura (Psol) que gastou R$ 8,86 mil, Ney Amorim (Podemos) com R$ 4,40 mil e Dimas Sandas (Agir), que desembolsou R$ 578,00. A candidata do PT, Nazaré Araújo, não aparece nos resultados de busca.

Temas sociais

Vale lembrar que esse comparativo se refere apenas ao quanto os anunciantes estão gastando em anúncios sobre temas sociais, eleições ou política nas tecnologias da Meta. Os anúncios de propaganda política devem ser feitos exclusivamente nesse formato.

Farinha

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), anunciou ontem que o município vai receber entre os dias 26 e 28 deste mês, o 5º Festival da Farinha. A festa terá apenas atrações locais, mas promete agitar a cidade e movimentar a economia.

Milho

Se Cruzeiro vai fazer uma festa em homenagem à farinha, Porto Walter faz a sua em homenagem ao milho. O 7º Festival do Milho ocorre nos próximos dias 23, 24 e 25 de setembro, no município do interior do Acre. Estão programadas atividades esportivas, culturais e shows de bandas locais.

Diversidade

Teve início na última terça (20) a 15ª Semana Acreana da Diversidade. Durante a semana o evento promoverá uma série de apresentações e debates com o tema LGBTQIAP+ e encerra a programação no domingo (25) com a 15ª Parada do Orgulho LGBT do Acre.

Maratona

O candidato ao Governo pelo PT, Jorge Viana, promete uma verdadeira maratona pelos municípios do interior nesta reta final da campanha. A proposta do candidato é visitar 12 municípios nos próximos dias.

Maratona 2

Por falar em Maratona, o candidato ao Governo, Sérgio Petecão (PSD), também está em uma. O senador licenciado desembarcou ontem em Cruzeiro do Sul, onde foi recebido “nos braços do povo” e, do aeroporto, saiu em carreata pelo município. Petecão promete visitar todos os municípios do Vale do Juruá.

Treinamento

Fiquei sabendo que tem candidato ao Governo fazendo treinamento “pesado” para enfrentar os próximos debates. Com desempenho abaixo do esperado pela coordenação de campanha no último debate, o candidato -ou candidata- entrou em uma espécie de reforço escolar para se sair melhor nos próximos encontros entre os pleiteantes. Vejamos.