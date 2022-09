Planeta mais parecido com a Terra é descoberto e pode conter vida; confira

Um par de planetas rochosos ligeiramente maiores que a Terra estão orbitando a zona habitável de uma estrela anã vermelha. Um deles pode ser o segundo exoplaneta mais parecido com a Terra até então identificado. Os achados foram publicados no final de agosto na revista científica Astronomy & Astrophysics.

Os planetas são chamados LP 890-9b (que já havia sido avistado antes) e LP 890-9c, também chamado Speculoos-2c, do qual não se tinha muita informação.

De acordo com a revista americana New Scientist, apenas alguns detalhes de Speculoos-2c são conhecidos, como seu tamanho e os oito dias que leva para orbitar a estrela LP 890-9, também conhecida como Speculoos-2. Cientistas esperam que o telescópio espacial James Webb possa nos dizer mais sobre as características desse exoplaneta habitável, incluindo se tem atmosfera e do que ela é feita.

Como ele está na zona habitável de sua estrela, significa que as condições não são muito quentes ou muito frias, então pode existir água líquida na superfície.

Para encontrar planetas em outros sistemas solares, astrônomos costumam procurar algum ponto escuro na luz de uma estrela, representando o planeta que passou na frente dela. Isso é particularmente difícil quando a estrela é tão brilhante quanto o nosso Sol, porém fica mais fácil quando se trata de uma anã vermelha, mais fria e de brilho menos intenso.

O Speculoos-2c tem raio de 30% a 40% maior que o da Terra e leva apenas 8,4 dias para orbitar sua estrela, informa a New Scientist. Ao contrário do nosso planeta, ele não tem rotação, o que significa que um lado é sempre dia e o outro, uma noite eterna. Ainda assim, os autores do estudo acreditam que ele pode ser o segundo planeta mais habitável já descoberto até hoje, depois de Trappist-1e, fora do nosso Sistema Solar, e que teria água líquida em sua superfície.

Localizado a cerca de 105 anos-luz do nosso planeta, o Speculoos-2c está na borda interna da estrela anã vermelha, na zona habitável.

Em 2021, o satélite Transiting Exoplanet Survey Satellite (Tess) da Nasa, que varre o céu em busca de exoplanetas, divulgou uma lista de planetas recém-descobertos com potencial de abrigar vida. Um deles, TOI-4306.01, também chamado de LP 890-9b, chamou a atenção e vem sendo acompanhado por astrônomos de todo o mundo, com mais de 600 horas de observação, revela a revista americana.

Além de confirmar a descoberta inicial do TESS, os cientistas do estudo recém-divulgado também descobriram o segundo planeta, LP 890-9c (Speculoos-2c). Eles não conseguiram medir nenhum outro detalhe além de seu raio e órbita, mas acreditam que esteja na zona habitável, que é a região que se deve orbitar uma estrela, dependendo das propriedades dela, para que possa abrigar vida.