Prefeitura de Tarauacá abre licitação de pregão presencial para contratação de serviço de sonorização

A Prefeitura Municipal de Tarauacá abre licitação de pregão presencial 030/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa para serviço de sonorização, serviço de iluminação, refletor, telão de led, locação de palco, locação de grades, locação de tendas, cerca de contenção, camarotes, arquibancada, portal de gride, gerador de energia, visando atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme descrito e quantificado no Termo de Referência. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 22 de setembro de 2022, 14:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.