Lugar de Afeto: Cimec e Coral Tintas apresentam a cor do ano para arquitetos no Acre

A Cimec – Material de Construção e a Tintas Coral apresentaram oficialmente a cor do ano, chamada de Lugar de Afeto, para arquitetos do Acre. O evento reuniu convidados e contou com a palestra da arquiteta e artista visual paraense Erica Saraiva, que falou sobre o processo de escolhar da cor.

A escolha da Lugar de Afeto como cor do ano partiu de um estudo de tendência de comportamento e cores, denominado Colour Futures. Em 2024, o tema do estudo foi “Meu lugar no mundo” e apontou a cor do ano como “Lugar de afeto”. A cor é inspirada na leveza das penas e delicadeza das nuvens.

Segundo Neto Fernandes, supervisor comercial da Cimec, a loja está sempre atenta às inovações que acontecem no mercado da construção civil. “Nós trazemos a renomada arquiteta Erica Saraiva para falar um pouco sobre cor em parceria com a Coral Tintas. Estamos em um evento chamado Cor do Ano Colour Futures para mostrar o que significa a cor de cada ambiente que entra nos nossos lares. Será um treinamento, uma palestra, voltada para o público da arquitetura e construção civil. Nós sempre buscamos fazer esse tipo de treinamento para poder agregar ainda mais valor para os nossos clientes que estão em obra ou reforma”, explicou.

Além disso, Neto também ressaltou que a Cimec sempre traz tudo que há de novidade no mercado. “A empresa está sempre inovando e atenta ao que está acontecendo, justamente para trazer o que há de melhor para o nosso público, para o nosso consumidor, com o melhor custo benefício”, disse.

O gerente de Marketing Divisional da Coral Tintas, do grupo AkzoNobel, Eduardo Santos, a parceria entre a empresa e a Cimec vem de muitos anos. “A gente está cada vez mais se reinventando, trazendo uma experiência de compra para os nossos consumidores. A Coral que hoje faz parte de um grupo multinacional e agora nós estamos trazendo a nossa paleta e nosso estudo de tendência de cores, que é um estudo que é feito na Holanda, um estudo Global, mas que a gente tem uma participação, nível nacional Brasil”, explicou Eduardo.

Segundo Eduardo, a cor é uma referência daquele momento, então o Lugar de Afeto é o que representa o ano de 2024. Ela traz isso e vem trazendo uma construção de liberdade. O olhar para fora e construir e reconstruir no pós-pandemia. A pandemia trouxe esse resgate”, continuou.

Um dos palestrantes da noite, Rafael Noberto, empreendedor e palestrante ativacional levou uma mensagem de identidade, cor e propósito. “Hoje a gente vive um mundo de informações e a tecnologia está aí, as técnicas estão aí, mas a gente precisa desenvolver, principalmente, a identidade. Se você não desenvolve a sua identidade, fortalecendo a mentalidade, dificilmente você vai se dar bem em algum ambiente, principalmente o empreendedor”, explicou Rafael.

O empreendor e palestrante também falou sobre a cor, Lugar de Afeto. “Esse momento de pertencimento, de acolhida e principalmente de identidade, que a linguagem da tinta vai interferir na linguagem das pessoas”, completou.

A palestrante da noite, arquiteta e artista visual, Erica Saraiva, paraense, embaixadora da Coral, veio ao Acre pela primeira vez para falar sobre a cor do ano, Lugar de Afeto. “Ela é uma cor que ela busca exaltar esses sentimentos e acolhimento, aconchego. A gente traz cartelas que buscam pertencimento, paz interior e contentamento. A gente vai falar, mergulhar nas sensações que as combinações de cores podem trazer para os clientes”, ressaltou.

