Roberto Carlos é flagrado com dívida, prejuízo aparece e falência é exposta: “Penhora de bens”

O consagrado cantor Roberto Carlos surpreendeu seus fãs após a divulgação de uma dívida muita alta, com imóvel em estado de penhora, ser exposta. Algumas pessoas até deduziram a falência do famoso.

O cantor, que recentemente teve sua relação com um ex-amor exposta, tem uma fortuna estimada em 160 milhões de dólares, segundo o site Glamurama. O rei, além de cantor, também atua no investimento de diversos imóveis, o que justifica sua imensa riqueza.

No entanto, há pouco tempo, Roberto Carlos descobriu que havia uma imensa dívida. Nessa dívida, o juiz já estava exigindo, inclusive, a penhora de seus bens para o seu pagamento. Em suma, o edifício, localizado no bairro Camuci, Zona Sul de São Paulo, pertence a um amigo íntimo do cantor, Ed Carlos. Lá, funciona um restaurante que estava devendo alto valor em impostos.

Assessoria de Roberto Carlos se manifesta acerca dos boatos de falência e penhora de bens

Sendo assim, com a repercussão, a assessoria do cantor confirmou a falta do pagamento do IPTU. No entanto, ela também afirmou que o amigo do rei e atual gestor do imóvel irá quitar toda a dívida.

“A assessoria de Roberto vem esclarecer que o imóvel localizado em São Paulo com penhora por falta de pagamento de IPTU, de fato, pertence ao artista. Ele, gentilmente, cedeu ao amigo Ed Carlos, sem nenhuma cobrança de aluguel”, comentou a assessoria.

“O combinado entre as partes é que as despesas de IPTU, luz, água e gás é de responsabilidade do inquilino. Ele sempre honrou os pagamentos de todas as taxas durante todo o tempo em que ocupa o imóvel. O valor devido do IPTU em questão foi devidamente parcelado e teve sua primeira parcela quitada ontem pela Sra. Vânia, esposa de Ed Carlos”, concluiu a nota.