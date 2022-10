Abono PIS/Pasep 2021 já tem data para ser pago? confira

O governo federal confirmou o adiamento dos pagamentos do abono salarial PIS/Pasep com ano-base 2021 para milhões de brasileiros. Os repasses deveriam ser feitos até o fim deste ano, mas já se sabe que isso não ocorrerá.

O benefício equivale a até um salário mínimo em vigência e é destinado a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos as três esferas que cumprem algumas regras pré-estabelecias. Esses profissionais contam com o valor como um reforço financeiro todos os anos.

Durante a pandemia, o governo também decidiu adiar os repasses do PIS/Pasep com ano-base 2020, que deveria ter sido depositado em 2021. É possível que a medida tenha resultado no adiamento do calendário deste ano, uma vez que se isso não ocorresse, o pagamento seria em dobro.