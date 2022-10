Acreana Jéssica Ingrede disputa vaga para acompanhar Copa do Mundo no Catar; VOTE

Mais de 11 mil influenciadores participaram da primeira etapa do concurso realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Arara para acompanhar a seleção brasileira durante os jogos da Copa do Mundo do Catar.

Com o objetivo de levar ao expectador a experiência de estar no Catar, o concurso já selecionou 15 influenciadores dos 11 mil inscritos. A acreana Jéssica Ingrede foi uma das selecionadas na segunda etapa, após o envio do vídeo na primeira fase.

Os seis mais votados irão completar o time de influenciadores que irão acompanhar o Brasil no Catar. O projeto já tem os nomes de Podpah, Robin Hood Gamer, Tatá Estaniecki, Julio Cocielo e o canal Reversão como criadores confirmados.

A coluna Douglas Richer conversou com a acreana na manhã desta quarta (26), que revelou estar ansiosa para o resultado da votação, que tem a duração de 10 dias, contando de hoje. De acordo com Jéssica, o resultado deve ser divulgado em 5 de novembro.

A acreana participa de uma votação popular entre os quinze participantes, buscando uma vaga no time de influenciadores que irão acompanhar a seleção brasileira na Copa.

Em entrevista ao ContilNet, a influenciadora reforçou o pedido aos seus seguidores e acreanos: “Gente, passei para a segunda etapa, no concurso da CBF para ir a Copa do Mundo do Catar. Vão ser 10 dias de votação, e os 6 influenciadores mais votados irão para a Copa do Mundo do Catar, então, agradeço muito se puderem votar em mim, pois quero estar lá compartilhando cada segundo dessa experiência incrível, mostrando a Copa do Mundo pelo meu olhar. Agradeço desde já o apoio de cada acreano e amigos de todos os lugares do Brasil e também fora do país”, disse a influenciadora ao ContilNet.

Para votar, é simples, clica no link, faz teu cadastro e vote em: Jéssica Ingrede.

Clique no link pra votar: https://www.nossaseleca.com.br/votacao?criador=a1cefcd7-ce42-4a97-9b7b-7ad1ccde013c