Bebê que morreu durante durante desabamento de casa no Acre não tinha registro

O bebê de seis meses que morreu após ser arremessado junto com o telhado da casa em que vivia, durante uma tempestade em Rio Branco, capital do Acre, não tinha certidão de nascimento e precisou ser registrado pelos pais para conseguir a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações de Maria de Jesus Magalhães, cunhada do pai do bebê, a família morava de favor no local. No momento do acidente estavam na casa a mãe, o menino de seis meses, que era chamado de Jeferson e outra filha de 2 anos. O imóvel ficou destruído com o vendaval.

No momento em que iniciou a chuva, o bebê estava em uma rede, que estava amarrada nas colunas da casa, quando deu um forte vento que levou o telhado até um terreno vizinho. A criança que estava na rede também foi arremessada.

O acidente aconteceu no Ramal Novo Horizonte, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, na última quinta-feira (6). De acordo com a Defesa Civil do município, o bebê foi arremessado a uma distância de, aproximadamente, 20 a 25 metros da casa. O pequeno Jeferson ainda chegou a ser socorrido por vizinhos, mas teve traumatismo craniano e morreu antes de fechar a unidade de saúde.

Com a destruição do imóvel, a família pede ajuda para construir uma outra casa, visto que moravam de favor na casa de um parente. Enquanto isso, a família está hospedada na casa de outro membro da família.