Blog do Ton: Estamos prestes a presenciar uma crise no Podemos?

“Fiquei num partido onde eu fui o que menos recebeu recursos, pessoas que nunca foram para rua receberam mais. Fui para a forca, mas continuei com meu caráter”. A fala é do deputado Neném Almeida, deputado estadual do Podemos, candidato à reeleição que recebeu 6 mil votos. E ficou de fora.

Neném não é o único. Já parei de contar os membros desse partido que estão insatisfeitos com a forma como as coisas foram tratadas nestas eleições. Todos correm contra o tempo para honrar os compromissos firmados. Batem em todas as portas que se tem notícia.

Será que estamos prestes a presenciar uma crise nesse partido?

Se volta

Berço do “governo da floresta”, Acre se volta para o agro: é o título de uma reportagem que saiu em vários sites nacionais e até internacionais, como a agência DW.

Sesacre

Alguns setores do Palácio dão como praticamente certa a ida de Jéssica Sales para a Sesacre, mas não contavam com um empecilho: Vagner Sales. Ele demonstra não querer a filha à frente da pasta.

Do contrário…

A mãe, deputada estadual Antônia Sales, afirma que vai assinar em baixo, seja lá qual for a decisão de Jéssica.

1 em cada 3

É o número de negros eleitos que já se declarou branco em outro pleito. O levantamento saiu no Carta Capital.

Damares Alves

Das passagens nacionais do último evento bolsonarista em Rio Branco, a mais comentada de longe é a polêmica ex-ministra e senadora eleita Damares Alves. Ela disse que o Acre será o único estado a ter 4 senadores, sendo ela a quarta.

Mailza

Dentre os parlamentares acreanos, teceu elogios a Mailza e a garra da senadora lá em Brasília.

MPAC

O deputado Luiz Gonzaga procurou o Ministério Público do Acre (MPAC) para discutir a pauta da inclusão. O deputado, que atualmente é primeiro-secretário da Casa, tem tudo para fazer um novo mandato ainda maior.

“13 Fora Bolsonaro”

Foi um comentário feito através da rede da assessoria da Prefeitura de Brasileia, no post da senadora e vice-governadora eleita Mailza. A comunicação da prefeitura pediu desculpas pelo ocorrido e disse que tratava-se de um comentário pessoal.

Manoel Maia

Solidariedade ao prefeito Manoel Maia e família. Seu cunhado foi encontrado morto com faca cravada no pescoço.

Jenilson Leite

Após dizer que não desistiu da política, setores afirmam que irão convencer Jenilson Leite a concorrer a Prefeitura de Rio Branco. Pela votação que recebeu, não estaria fora da disputa.