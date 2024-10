Homem preso por assassinar duas enteadas é encontrado morto na cadeia

O homem foi condenado pelo assassinato de duas enteadas, Ana Livia Almeida Contarini, de 10 anos, e a irmã dela, Stephany Contarini, de 5. Ele estava preso desde agosto de 2021, segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Lucas matou as crianças com a ajuda da mãe delas, Deborah Almeida da Silva, de 33 anos, que também foi condenada e segue presa.

O corpo do homem foi encontrado com um lençol ao redor do pescoço e amarrado na janela do banheiro da cela. Em nota, a Sejusp informou que trata o caso como suicídio e afirmou que vai instaurar um procedimento interno para investigar as circunstâncias da morte.

Lucas havia sido transferido de unidade prisional no início do mês de outubro. Anteriormente, ele estava detido na Penitenciária Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Fontes suspeitam de homicídio

Fontes da Itatiaia acreditam que a morte de Lucas Melo da Silva tenha sido um homicídio. Uma fonte extra-oficial afirma que o crime teria sido encomendado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), que atuante em Uberlândia e no Triangulo Mineiro, após membros do grupo terem descoberto o crime que ele havia cometido.