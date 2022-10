Após denúncia de erro em questões, candidatos apontam uso de celular em concurso

Após denúncias de candidatos sobre erros em questões no concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), novas denúncias surgiram com relação ao suposto uso de celular dentro de uma sala em que seria aplicado a prova do certame no município de Santa Rosa do Purus.

O denunciante enviou ao ContilNet uma captura de tela de uma pessoa que mandou uma foto da sala de aula e em seguida, mensagens informando em um grupo de WhatsApp que estava com o celular dentro da sala e depois guardou na bolsa.

A pessoa que realizou a denúncia para reportagem do ContilNet diz que não há garantia que o candidato não tenha usado o telefone para pesquisar sobre as questões. “A gestão sequer se manifesta e deixa as respostas para a banca que também não se posiciona”, diz.

Veja a captura de tela: