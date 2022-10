Concurso IFAC: último edital foi publicado em 2016; saiba detalhes

O concurso IFAC é uma ótima oportunidade para ingressar na carreira de educação. Por isso a equipe imparável do Gran Cursos Online preparou um conteúdo com todos os detalhes do último edital de concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre.

Concurso IFAC: situação atual

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre publicou edital de concurso público pela última vez em 2016. Foram ofertadas vagas de níveis médio, técnico e superior. O certame não está mais vigente.

Concurso IFAC: cargos vagos

A equipe do Gran Cursos Online entrou em contato com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre questionando sobre a vacância no órgão. Os dados tem referência de abril de 2022. Entenda a vacância de acordo com cada cargo:

Concurso IFAC: cargos Vagos Administrador 4 Arquiteto e Urbanista 1 Arquivista 0 Assistente Social 1 Auditor 1 Bibliotecário – Documentalista 2 Contador 0 Economista 0 Engenheiro 1 Fisioterapeuta 0 Jornalista 0 Médico 2 Nutricionista 0 Pedagogo 1 Psicólogo 0 Analista da Informação 2 Odontólogo 0 Programador Visual 0 Relações Públicas 1 Revisor de Textos 0 Secretário Executivo 0 Técnico em Assuntos Educacionais 0 Tecnólogo 2 Assistente em Administração 8 Diagramador 0 Revisor de Textos Braille 0 Técnico em Agropecuária 2 Técnico em Arquivo 0 Técnico em Audiovisual 0 Técnico em Contabilidade 1 Técnico de Tecnologia da Informação 4 Técnico em Edificações 0 Técnico em Enfermagem 2 Técnico de Laboratório 3 Técnico em Química 0 Técnico em Segurança do Trabalho 0 Tradutor Intérprete de Linguagem Sinais 0 Técnico em Secretariado 1 Assistente de Aluno 6 Auxiliar em Administração 0 Auxiliar em Assuntos Educacionais 1 Auxiliar de Biblioteca 0 Assistente de Laboratório 0 Motorista 0 Operador de Máquina Agrícola 0 Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 89 Total 135

Último concurso IFAC

Em 2016 o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre publicou edital de concurso público no qual ofertou 137 vagas. Na ocasião o certame foi organizado pelo Instituto Brasil. Entenda a distribuição das vagas:

Concurso IFAC: cargos Concurso IFAC: requisitos Vagas Remuneração Assistente de Aluno nível médio 9 R$ 1.834,69 Auxiliar em Assuntos Educacionais nível médio 1 R$ 1.834,69 Operador de Máquinas Agrícolas curso técnico na área 1 R$ 1.834,69 Revisor de Texto Braille curso técnico na área 2 R$ 2.294,81 Técnico de Laboratório – Ciências da Natureza curso técnico na área 8 R$ 2.294,81 Técnico de Laboratório – Informática curso técnico na área 4 R$ 2.294,81 Técnico de Laboratório – Recursos Naturais curso técnico na área 5 R$ 2.294,81 Técnico de Tecnologia da Informação curso técnico na área 8 R$ 2.294,81 Técnico em Arquivo curso técnico na área 7 R$ 2.294,81 Técnico em Contabilidade curso técnico na área 5 R$ 2.294,81 Técnico em Secretariado curso técnico na área 4 R$ 2.294,81 Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais curso técnico na área 12 R$ 2.294,81 Analista de Tecnologia da Informação – Infraestrutura e Redes nível superior em informática 1 R$ 3.868,21 Analista de Tecnologia da Informação – Suporte nível superior em ciência da computação 1 R$ 3.868,21 Arquivista nível superior em arquivologia 3 R$ 3.868,21 Auditor nível superior em economia, direito ou ciências contábeis 1 R$ 3.868,21 Bibliotecário – Documentalista nível superior em biblioteconomia 10 R$ 3.868,21 Engenheiro Elétrico nível superior em engenharia elétrica 1 R$ 3.868,21 Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico nível superior de acordo com a especialidade 54 R$ 4.234,77 a R$ 9.114,67

Entenda quais foram as especialidades do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico:

Concurso IFAC: especialidade Concurso IFAC: requisitos Vagas Administração nível superior em administração 4 Agronegócio nível superior em agronegócio 2 Agronomia nível superior em agronomia 2 Alimentos nível superior em tecnologia de alimentos 3 Biologia nível superior em biologia 4 Contabilidade nível superior em ciências contábeis 2 Educação Física nível superior em educação física 2 Engenharia Ambiental nível superior em engenharia ambiental 1 Engenharia de Produção nível superior em engenharia de produção 1 Engenharia Florestal nível superior em engenharia florestal 1 Filosofia nível superior em filosofia 2 Física nível superior em física 8 Gestão Ambiental nível superior em gestão ambiental 1 Informática nível superior em ciências da computação 3 Libras nível superior em letras/libras 4 Língua Portuguesa e suas Literaturas nível superior em letras/português 2 Matemática nível superior em matemática 1 Pedagogia nível superior em pedagogia 4 Pesca nível superior em engenharia de pesca 1 Psicologia nível superior em psicologia 1 Química nível superior em química 3 Zootecnia nível superior em zootecnia 2

Quais foram as etapas do concurso IFAC?

Prova objetiva: caráter eliminatório e classificatório; Prova prática: caráter eliminatório e classificatório. Fase destinada aos cargos de Operador de Máquinas Agrícolas, Revisor de Texto Braille e Tradutor e Intérprete de Libras; Prova de desempenho didático: caráter eliminatório e classificatório. Fase destinada ao cargo de Professor.

Veja as disciplinas que foram cobradas na prova objetiva:

Concurso IFAC: disciplinas Número de questões níveis médio e técnico Língua portuguesa 10 Raciocínio lógico 5 Informática 10 Legislação e fundamentos da administração pública 10 Conhecimentos específicos 15 nível superior Língua portuguesa 10 Informática 10 Legislação e fundamentos da administração pública 10 Conhecimentos específicos 20 Professor Língua portuguesa 10 Raciocínio lógico 5 Informática 5 legislação 10 Conhecimentos específicos 10 Didática 10

Concurso IFAC: planejamento de estudos

Concurso IFAC: depoimentos de aprovados

Nós do Gran Cursos Online temos muito orgulho dos nossos alunos que foram aprovados em diversos concursos públicos ao redor do país. Se você precisa de um pouco de motivação para iniciar os estudos em busca da aprovação dos sonhos, dá só uma olhadinha nessas duas histórias de sucesso.

1° lugar no concurso da Secretaria do Estado da Educação e Desporto do Estado de Roraima

Após 7 meses de muito estudo e dedicação, Gleiciane dos Santos Silva foi aprovada na primeira colocação para o cargo de professora de espanhol. Além dos estudos para o concurso público, nossa aluna estava conciliando a preparação com o trabalho.

1° lugar no concurso da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas

Conciliando o trabalho como professora e os cuidados do filho de um ano, Josefa S. Silva conta que criar rotinas de estudo foi desafiador. Ela compartilhou que acordava mais cedo para se dedicar aos estudos, mas que em muitas ocasiões precisou se dedicar com um olho no caderno e o outro no bebê.

Resumo do concurso IFAC