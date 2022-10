O deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil) votou na escola técnica Maria Moreira Rocha, em Rio Branco.

Acompanhado da esposa, Michelle, e do filho, Pedro, Alan disse que acredita na vitória do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, e que a votação no Acre vai aumentar.

“O presidente tem a simpatia do povo do Acre por tudo o que fez aqui”, disse.

Torcedor do Flamengo, o deputado disse que a vitória de Bolsonaro “vai fechar com chave de ouro”.