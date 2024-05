Rogéria Rocha e Cremosinho combinam pijamas personalizados na estreia do reality em Fortaleza; VEJA FOTO e VÍDEO

O reality show Cremo House voltou com tudo nesta quarta-feira (15), iniciando sua quarta temporada e causando alvoroço nas redes sociais. Sob a organização de Cremosinho, o programa se desenrola em uma luxuosa mansão à beira-mar em Fortaleza, com transmissão no Instagram.

A festa de estreia contou com a presença do cantor Heitor Costa e da influenciadora Rogéria Rocha, que retornou para mais uma edição.

O destaque da noite foi o casal, que apareceu usando pijamas personalizados com os rostos um do outro, criando uma imagem divertida e original que se espalhou rapidamente pelas redes sociais e recebeu muitos elogios dos fãs pela sua espontaneidade.

Veja a publicação: