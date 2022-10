Copa do Mundo: jovem com 400 figurinhas legends ensina como achar cartas raras

Para driblar a dificuldade, o empresário Ítalo Bellodi Júnior, morador de Maringá, no norte do Paraná, desenvolveu uma técnica para encontrar as figurinhas raras. Portador de nada menos que 400 figurinhas legends, ele revelou ao G1 que tirou todas do pacote original, sem comprar de outros colecionadores. “Ainda tenho quase 100 extras para abrir”, contou o jovem.

O gosto por colecionar iniciou quando fez a primeira compra de figurinhas em um comércio da cidade. Para a surpresa de Ítalo, o pacotinho tinha uma figurinha de “ouro”. “Eu percebi uma diferença no peso e no relevo do pacotinho no primeiro contato, quando eu abri, realmente tinha uma lendária. Foi aí que eu comecei a ir em vários comércios em busca das figurinhas raras”, afirmou ao site. Ele investiu mais de R$ 2,5 mil para conseguir completar o álbum, que conta com 670 figurinhas. Entre elas, 80 são raras e 50 especiais. Ele conta que o segredo é o tato. “Geralmente, são cinco figuras no pacote. Quando pegar um pacotinho na mão é só perceber o peso e a grossura do pacote. Pela dificuldade de achar, a figurinha dourada do Neymar está sendo vendida com preço de até R$ 5 mil, de acordo com pesquisas do G1.