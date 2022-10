Dana White impressiona em foto sem camisa após emagrecer 13 kg

– Esse cara pode pegar seu sangue e DNA e, através disso, te dizer quando você vai morrer, com precisão do mês. Entrei em contato com ele e vieram para fazer o exame de sangue e rasparam minha bochecha para pegar o DNA. Na quarta-feira seguinte os resultados vieram. Então, ele me liga e diz: “vou te encontrar pessoalmente para falar do seu exame de sangue”. Ele vem, se senta e fala durante umas três horas e meia sobre meu exame. Estava todo f***. Tudo que possivelmente pudesse estar ruim, estava. Ele me deu 10,4 anos de (expectativa) de vida – revelou Dana em participação no podcast “The Action Junkeez”.

O biólogo procurado pelo chefão do Ultimate é um dos idealizadores do projeto “10X Health System”, que avalia a expectativa de vida de seus clientes através do DNA. Ele indicou mudanças alimentares a Dana e, em apenas dez semanas, o dirigente americano perdeu 13,6kg. Dana disse ter adotado o método “keto”, uma dieta que usa a gordura como principal fonte de energia.