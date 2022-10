Eleições 2022: saiba o que é permitido na reta final da campanha

A menos de 24 horas da abertura das urnas eletrônicas nas Eleições 2022, algumas regras começam a valer a partir deste sábado. O ContilNet separou atos que podem e que não podem ser feitos nestes dias 1º e 2 de outubro.

Neste sábado (1º), ainda é permitido propaganda com alto-falantes ou amplificadores de som, entre às 8h até às 22h, além da distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som ou mini-trio até às 22h. Nas redes sociais, é permitido novas postagens, fotos e vídeos. Em contrapartida, não é permitido realizar propaganda em rádio ou TV, ou qualquer propaganda paga.

No dia 2 de outubro, data em que os eleitores escolhem seus futuros representantes, será permitido manter os sites, blogs e perfis em redes sociais no ar, veiculando os conteúdos publicados anteriormente; manter as propagandas veiculadas durante a campanha, como adesivos em veículos e bens particulares; a divulgação, a qualquer momento, das pesquisas realizadas em data anterior à da eleição, para todos os cargos; a divulgação, a partir das 17h, das pesquisas realizadas no dia da eleição, referente à todos os cargos.

A manifestação isolada e silenciosa do eleitorado, que poderá votar usando camiseta com as cores do partido, botons, adesivos ou outros adereços também é permitida. Contudo, o uso de alto-falantes, amplificadores de som e a promoção de comícios, passeatas e carreatas não é permitido, bem como aglomeração de eleitores e realização de propaganda de boca de urna, seja abordando os eleitores, seja distribuindo santinhos e outros materiais, divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos e seus candidatos, além de publicar novos conteúdos ou impulsionar qualquer conteúdo na internet.