Eleições 2022: Wilson Lima (União) é reeleito governador do Amazonas

Wilson Lima (União) foi reeleito governador do Amazonas (AM). Ele venceu Eduardo Braga (MDB) na disputa do segundo turno.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o resultado neste domingo (30/10). Veja a apuração de votos: Quem é Wilson Lima Wilson Miranda Lima nasceu em 26 de junho 1976, em Santarém (PA). Na cidade paraense, ele começou a carreira como repórter na TV Tapajós, filiada à Rede Globo e, em 2006, mudou-se para Manaus a fim de trabalhar como repórter e apresentador de rádio. Formado em jornalismo pelo Centro Universitário Nilton Lins, ele ficou conhecido ao apresentar o programa Alô Amazonas, da TV A Crítica, de 2010 a 2018. Saiu da TV para candidatar-se ao governo do estado e foi eleito, com mais de 1 milhão de votos.