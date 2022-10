Exposição, roda de samba e feira: saiba como curtir o fim de semana em Rio Branco

‘Sextou’ por aí? Por aqui, sim, e com a chegada do final de semana, feriados e ponto facultativo, algumas pessoas já iniciaram suas ‘saidinhas’ com os amigos ou com a família. O ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Nesta sexta-feira (7), a banda Machine Blues toca os clássicos do rock na Confraria Gastrobar, a partir das 21h30. O couvert artístico individual é no valor de R$15,00.

O Samba Groove e DJ Lunnar fazem o “sextou” do Seringal Bier, nesta sexta-feira (7). A entrada é grátis até às 21h30.

O Studio Beer preparou um final de semana cheio de programações. Nesta sexta-feira (7), promove o Especial Cazuza, com Valério Araújo, do Rio de Janeiro. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente, pelo número (68) 99969-3444, no valor de R$25,00. Já neste sábado (8), acontece o Especial Pabllo Vittar e Gloria Groove. No domingo (9), a música é por conta de Fefe Oliveira, com cover de Bon Jovi. Confira:

Nesta sexta-feira (7), acontece o Arraial da Escola de Música do Acre, às 18h, na Avenida Central, no Conjunto Tucumã, na sede da escola.

A banda Three Sounds canta os maiores sucessos do Mamonas Assassinas no Especial promovido pelo Vintage Pub, neste sábado (8). Para efetuar reservas de mesas, basta entrar em contato através do nosso WhatsApp (68) 99964-0870.

Neste sábado (8), o Coletivo Brechós realiza a 10º edição, com o Festival Cult Primavera, na Praça da Cohab do Bosque, com diversas atrações.

O Grupo Moças do Samba realiza mais uma edição do projeto “Vem sambar”, às 19h30, na Usina de Artes João Donato, com entrada gratuita.

A Caravana Garatuja passa pela Escola Dom Pedro I, no Polo Benfica, às 10h, neste sábado (8), com o espetáculo “Cobra Grande”.

A exposição “África e Ferro” está disponível para visitação na galeria do Sesc Centro, dos dias 4 à 21 de outubro, às 19h.