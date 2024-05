Programação do Rondônia Rural Show Internacional é divulgada

O Governo de Rondônia divulgou a programação completa da 11ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, que vai acontecer de 20 a 25 de maio, no município de Ji-Paraná, com o tema “Agricultura da Amazônia”. Durante os seis dias do evento, os visitantes terão a oportunidade de participar de atividades voltadas para o desenvolvimento da agricultura e pecuária do Estado. A programação completa da Feira está no site oficial do evento Rondoniaruralshow.ro.gov.br

De iniciativa da Secretaria de Agricultura (Seagri), a maior Feira do Agronegócio da região Norte vai apresentar palestras e workshops ministrados por especialistas, que abordarão temas como: tecnologia agrícola; sustentabilidade; manejo de culturas e criação de animais. A programação inclui, ainda, outras atividades que prometem enriquecer o conhecimento e proporcionar troca de experiências entre os participantes.

Dentre as atividades programadas estão:

Montagem e manutenção de um sistema de aquaponia, como alternativa de produção.

Sala demonstrativa sobre biocarrapaticidograma, destacando a importância dos testes de resistência.

Ciclo sustentável da piscicultura ao cafezal, com sistemas de recirculação aquícola na criação de tilápia e no cultivo de café.

Exposição e comércio de animais da raça Girolando.

Ranicultura, abordando a produção e manejo da Rã-Touro.

Oficina de filetagem de peixe.

Produção de biogás como alternativa de energia no meio rural.

Projeto Peixe Saudável, com procedimentos básicos para o monitoramento da fauna de parasitos em peixes.

Consultoria Técnica da Pecuária Leiteira (Consultec) como unidade referencial.

Alternativas de suplementação na nutrição de bovinos.

Seminário de Agricultura de Baixo Carbono – Plano Setorial ABC+

Os visitantes terão a chance de conhecer as novidades e tendências do mercado agropecuário – Gente de Opinião

Conforme a Seagri, esses trabalhos vão enriquecer o conhecimento e proporcionar novas oportunidades aos participantes da Feira, que buscam o aprimoramento de suas técnicas e práticas agrícolas, e pecuárias.