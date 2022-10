Flávio e Carlos Bolsonaro votam e confiam em ‘virada histórica’; Michelle cita lema integralista

O senador Flávio Bolsonaro e seu irmão, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, votaram na manhã deste domingo, no Rio. Usando uma camisa com a bandeira de Israel, a primeira-dama Michelle Bolsonaro também compareceu às urnas no Distrito Federal e repetiu lema da campanha, usado pelo integralismo. Os filhos do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro reafirmaram a confiança em uma “virada histórica”.

O senador Flávio Bolsonaro votou na manhã deste domingo, 30, e afirmou que sua expectativa é “uma virada histórica e a reeleição do presidente Jair Bolsonaro”. O parlamentar votou logo cedo, pouco depois das 8h, acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira, em uma escola Municipal em Vila Isabel, na zona norte do Rio.

O vereador Carlos Bolsonaro também votou no mesmo colégio. Ele chegou um pouco depois do irmão mais velho e da mãe, Rogéria Braga. Nenhum dos dois quis falar com a imprensa.

“Estamos com uma expectativa muito boa, de uma virada histórica”, afirmou Flávio. “Nossos levantamentos mostram que viramos em Minas, aumentamos a diferença em Rio e São Paulo, Sul, Centro Oeste e Norte, e reduzimos a diferença no Nordeste”, afirmou o senador, que também vê como positivos os resultados obtidos por Bolsonaro no exterior.

“Preliminarmente, alguns resultados lá fora mostram que houve uma diminuição da vantagem do concorrente. E tudo o que vi nesse segundo turno nas ruas foi muita camisa amarela, muito engajamento. Estou com uma expectativa de que o Brasil vai continuar no caminho certo, com o presidente Bolsonaro reeleito, sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração”, finalizou.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro votou na manhã deste domingo, 30, usando uma camisa com a bandeira de Israel. A mulher de Jair Bolsonaro (PL), que ganhou destaque neste segundo turno ao fazer campanha pelo presidente principalmente em eventos evangélicos, esteve na seção eleitoral no Distrito Federal e compartilhou o momento nas redes sociais.

“Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre o Brasil e sobre Israel”, escreveu Michelle. A primeira-dama também publicou o lema usado pelo integralismo, que tem inspiração fascista, e repetido por Bolsonaro durante toda a campanha: “Deus, Pátria, Família, Liberdade”, escreveu a primeira-dama.

LEMA INTEGRALISTA

Jair Bolsonaro vem usando a frase “Deus, Pátria e Família” no Brasil desde que foi eleito, mais tarde incorporou a palavra “liberdade”. A expressão tem relação com o movimento integralista, fundando no País na década de 1930.

Fundado pelo jornalista e escritor Plínio Salgado em 1932, o movimento integralista – ou Ação Integralista Brasileira (AIB) – tem como lema “Deus, Pátria e família”. O presidente da República adicionou à frase a palavra “liberdade”, entendida por seus apoiadores como a “liberdade de expressão”, usada como argumento contra decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), e “liberdade de ir e vir”, que remonta à época das restrições sanitárias da pandemia.