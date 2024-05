Candidato a maior do mundo, gato gigante de 13 kg vira atração em SP

O gato Xartrux foi a atração principal do Encontro de Gatos de Raças Exóticas que aconteceu nesse domingo (19/5) em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Candidato à marca de maior gato doméstico do mundo pelo livro de recordes Guinness World Records, o animal, que vive em Jaú, também no interior paulista, está com 12,8 quilos e tem 1,30 metro.

Durante o evento em Ribeirão Preto, Xartrux foi exibido em conjunto com outros felinos de 15 raças exóticas e raras. Ele foi levado pela sua tutora, Márcia Oliveira, que mantém um perfil nas redes sociais sobre a rotina de cuidados de felinos. A página no Instagram tem quase 30 mil seguidores e mostra com clicks do animal de estimação em publicidades de joias e acessórios.

Xartrux tem seis anos e é um maine coon, também conhecida como raça do “gato gigante”. Ele é maior que a média de tamanho dos outros animais do seu tipo, que normalmente chegam a até 100 cm, e ultrapassa os 1,23 metro de Stewie, que ganhou pela última vez o título do livro de recordes, em 2010, e morreu em 2013.