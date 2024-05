Enem: candidatos do RS terão isenção de taxa e calendário específico

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta segunda-feira (20/5) que os candidatos do Rio Grande do Sul terão isenção na taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A medida contempla cerca de 40 mil alunos que, nas regras tradicionais, não teriam direito ao benefício. O impacto estimado é de R$ 3,5 milhões.

Além disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará um calendário de inscrições alternativo para participantes do estado. As inscrições gerais para o exame começam na próxima segunda-feira (27/5).

A nova data para candidatos atingidos pela catástrofe não foi informada. “Vamos aguardar um pouco como vai se comportar o quadro dos municípios afetados no Rio Grande do Sul para apresentar um calendário específico para os alunos daquele estado”, afirmou o ministro.