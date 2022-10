Governador fala sobre convocação de cadastros de reserva no Acre em entrevista ao ContilNet

A convocação dos cadastros de reserva de vários concursos feitos no Acre, entre eles o da Polícia Civil, do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), do Corpo de Bombeiros esteve entre os assuntos mais comentados na entrevista concedida pelo governador reeleito Gladson Cameli ao ContilNet.

Ele disse que na próxima segunda-feira (10) vai convocar representantes de todos as categorias que estão buscando respostas sobre as convocações e que pretende elaborar junto com sua equipe um calendário para apresentar as soluções.

“Minha maior satisfação ia ser convocar todo mundo, se eu pudesse. Mas na próxima segunda-feira vamos conversar com todos”, disse. O equilíbrio financeiro começou a ser reestabelecido, de acordo com o governador Gladson Cameli.

“A saúde financeira do estado está equilibrada. Passei três anos para conseguir isso, mas agora é uma realidade. Não quero aqui me comprometer porque temos que analisar as leis, saber o que é ou não constitucional”, afirmou deixando claro que nos próximos concursos não haverá cadastro de reserva. “Parece que a gente fica brincando com milhares de pessoas. Se os deputados não aprovarem essa decisão, eles que arquem com as consequências”, disse.