Gráfica do Acre é finalista em premiação nacional

A empresa Mult Graf pode ser uma das ganhadoras do 13º Prêmio de Excelência Gráfica José Cândido Cordeiro, com cerimônia marcada para sexta-feira (14) em Fortaleza (CE). A premiação tem como objetivo estimular “a arte de produzir com qualidade” na Indústria Gráfica do país.

Competindo na categoria Livros Infantis e Juvenis, a gráfica com sede em Rio Branco será avaliada pela impressão de um livro de história em quadrinhos chamado Mapinguari, elaborado por Gabriel Góes e André Miranda.

O título foi uma primeira edição produzida para a Organização Não-Governamental WWF-Brasil (World Wide Fund for Nature), que posteriormente chegou a ser aprovado para compor o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) do Governo Federal.

No Prêmio JCC, a banca de especialistas avalia a pré-impressão, impressão e acabamento do livro, com o intuito de eleger o melhor trabalho do setor gráfico em 14 categorias diferentes. O evento é realizado pela Associação Nacional das Indústrias Gráficas e da Comunicação (Andigraf) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O administrador da gráfica, Paulo Sérgio, observa que o setor na região enfrenta diversos obstáculos para obter mão de obra qualificada e equipamento de ponta. “Sabemos que ganhar o prêmio ainda é algo muito difícil para uma empresa acreana, mas termos chegado à fase final, concorrendo a nível nacional, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, conclui. Caso vença, a empresa, que é a única representante do Norte na premiação, será a primeira do Acre a garantir o troféu de excelência do setor.

Sobre a empresa

A Gráfica Mult Graf trabalha com impressão digital e impressão off-set de alta produção com o objetivo de produzir e entregar serviços gráficos com alto padrão de qualidade, satisfação e eficiência. Livros, jornais, embalagens, cartazes e outras soluções visuais em papel estão entre o rol de serviços da empresa.