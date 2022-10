Iapen reúne famílias dos servidores em comemoração ao Dia das Crianças no Horto Florestal

Cantando ao som de “Vem brincar de pula, pula, com a nossa turma”, os filhos dos servidores do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC) se divertiram neste sábado, 15, em comemoração ao Dia das Crianças, no Horto Florestal, em Rio Branco. O Instituto, em parceria com a Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário, Policiais Penais e Administrativos, realizaram uma festa com lanches e brincadeiras.

A tarde de lazer foi especial para mais de 100 crianças, pois os pequenos se divertiram no pula pula, em brincadeiras como pega-pega, pular elástico e tantas outras que fazem parte da infância.

“Na outra vez que participei da festa das crianças foi na Ufac [Universidade Federal do Acre]. Mas, nesta, minha mãe falou que iria ser no Horto. Hoje é um dia bem legal, tem muitas brincadeiras”, contou Manoela Lins.

Uma equipe de animação esteve presente durante toda a comemoração. A servidora Adriana Maia, responsável pelo Núcleo de Apoio ao Servidor Penitenciário, destacou: “O servidor se sente valorizado quando a família está bem, e quando os filhos são acolhidos num ambiente de fraternidade.

Todos os servidores envolvidos na ação ficam felizes em poder compartilhar momentos felizes com os filhos. Assim relata a chefe da divisão prisional, Ingrid Suarez: “O Iapen promove mais uma vez, um dia com interação, muita animação e diversão para os nossos filhos, que tem muita curiosidade em conhecer sobre nosso trabalho”.

O evento ocorre anualmente com os servidores do Iapen. O presidente do órgão, Glauber Feitosa, destacou: “Este é um momento para sair da rotina. O evento foi realizado para reunir e confraternizar com a família, além de ser fundamental para ter um ambiente fraterno na instituição”.

O olhar de uma criança diz tudo. É com a ternura e delicadeza desses pequenos que desperta nos pais as emoções mais singelas e que são capazes de fazer um dia exaustivo, parecer um breve instante.

“Esse é um momento de união, além de ser uma data que faz alusão ao Dia das Crianças. Para nós servidores, é um período para reunir os colegas e a família, afirmou a presidente do presídio feminino de Rio Branco e policial penal há mais de 10 anos, Dalvanir Azevedo.