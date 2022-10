Jogos do Instituto Federal do Acre, o JIFAC 2022, tem início nesta terça-feira

Nesta terça-feira (25), começam os Jogos do Instituto Federal do Acre, o JIFAC 2022. Sena Madureira será a sede da competição que vai até o dia 27 de outubro.

Serão 219 estudantes dos institutos de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri disputando em nove modalidades esportivas diferentes. Os jogos serão abertos ao público e irão acontecer no estádio José Marreira Filho (Marreirão), na Escola Prof. Messias Rodrigues de Souza e no centro esportivo do campus Sena Madureira.

Vale ressaltar que os vencedores representarão o IFAC nos jogos dos Institutos Federais já previstos para acontecerem entre os dias 28/11 e 02/12 deste ano, na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo.